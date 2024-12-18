Ümraniye’de ambulans şoförüne saldırmıştı... Yakalandı!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:45

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:45

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Ihlamurkuyu Mahallesi’nde geçen gün sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden alkollü şahsın, 112 şoförüne saldırmaya çalışarak ambulansı yumruklamasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatılmıştı.

Edinilen bilgiye göre; sağlık görevlilerinin bir şahsın narkotik ilaç kullandığı yönündeki ihbar nedeniyle olay yerine gittiği sırada, ilacın etkisindeki şahsın sağlık görevlilerine saldırıp hakaret ettiği ve ambulans aracına zarar verdiği belirlendi.

Yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren şahsın U.S.İ. (19) olduğu tespit edildi. Şahıs aynı gün ikamet adresinde yakalanırken, yapılan kaba üst aramasında 2,25 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, “görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından adliyeye sevk edildi.