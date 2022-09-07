Ümraniye'de minibüsün çarptığı kamyonet takla attı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:37

Feci kaza, Esenşehir Mahallesi’nde 6 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Methiye Sokak ve Muhterem Sokak’ın kesiştiği kavşağa hızla giren kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı.

ÖLEN VE YARALANAN YOK

Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.