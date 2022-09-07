Ümraniye'de minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
İstanbul Ümraniye’de servis minibüsünün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza, Esenşehir Mahallesi’nde 6 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Methiye Sokak ve Muhterem Sokak’ın kesiştiği kavşağa hızla giren kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı.
ÖLEN VE YARALANAN YOK
Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması
- Gülşen'den o isme suç duyurusu
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi