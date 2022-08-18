Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Ümraniye'de uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 2 kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
İstanbul Ümraniye'de dün akşam saat 23.30 sıralarında Esenşehir Mahallesi Merve Sokak üzerinde silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Mert Cem Aslan ve 21 yaşındaki Atacan Eker, motosikletle seyir halindeyken, 34 KY 3866 plakalı otomobil ile olay yerine gelen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Saldırıda yaralanan Mert Cem Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atacan Eker'in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Mert Cem Aslan'ın üzerinden dolu silah şarjörü bulundu. Ölen ve yaralanan kişinin daha öncesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan sabıkalı olduğu öğrenildi. Saldırıda kullanılan otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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