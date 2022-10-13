Umut, kediye ekmek vermek isterken hayatını kaybetti

İzmit'te otomobilin altına giren kediye ekmek vermek isterken aracın hareket etmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki Umut Özsoy, yaşamını yitirdi.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 17:59
Umut, kediye ekmek vermek isterken hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı.

Bu sırada Umut Özsoy Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gördü. Umut, kediye ekmek vermek için aracın altına girdi.

Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine Umut Özsoy'u hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Umut’un cenazesi bugün Körüktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından çocuğun akrabası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


İzmit Kedi otomobil

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler