Umut, kediye ekmek vermek isterken hayatını kaybetti

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:59

Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı.

Bu sırada Umut Özsoy Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gördü. Umut, kediye ekmek vermek için aracın altına girdi.

Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine Umut Özsoy'u hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Umut’un cenazesi bugün Körüktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından çocuğun akrabası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.