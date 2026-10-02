Umutlu bekleyiş sona erdi: Soma’da 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, göçükte mahsur kalan işçilere ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaların sona erdiği bildirildi. Açıklamada, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilerek, yaşamını yitiren işçilerin aileleri ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Çalışmalar sırasında Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi sayısı 5 oldu.

Göçükten sağ çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçilerden Süleyman Ş.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, İbrahim Ç.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

7 İŞÇİDEN 2'Sİ KURTARILMIŞTI

Olay, dün öğle saatlerinde Soma'daki bir maden ocağında meydana geldi. Göçük nedeniyle 7 işçinin göçük altında kaldığı değerlendirildi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 işçi sağ olarak kurtarılırken, 2 işçinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Göçük altında kalan diğer 3 işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 işçinin daha hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayın incelenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.