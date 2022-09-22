Ünal Gül, oğlunu yaşatmak için yardım bekliyor

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Kastamonu Taşköprü’de yaşayan Ünal Gül, 10 ay önce beyin tümörü hastalığı nedeniyle 20 yaşındaki kızı Duygu Gül’ü kaybetti. 13 yaşındaki oğlu Beytullah Gül’e de aynı teşhis konan Gül, oğlunun da kızıyla aynı kaderi paylaşmaması için yardım elinin uzanmasını bekliyor.

Gül, Ankara Şehir Hastanesi’nde ameliyat edilen Beytullah’ın sağlığına kavuşabilmesi için yurt dışında satılan iğneyi olması gerektiğini söyledi. Sarımsak işçisi olarak çalışan Gül’ün Bağ-Kur borcu olduğu için oğluna gerekli olan 430 Avroluk ilacı SGK karşılamadı. Kızı gibi oğlunu da kaybetmek istemediğini söyleyen baba “İlaç Türkiye’de bulunmuyor ve yurtdışından gelmesi gerekiyor. Oğlum giderek gözümün önünde eriyor, tek dileğim onun yaşama tutunabilmesi. Kızımın ardından oğlumu da kaybetmek istemiyorum. İlacı alabilecek hiçbir gücümüz yok, çaresiz kaldım” ifadelerini kullandı.