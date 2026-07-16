ÜNİPERSEN: 'Adil, şeffaf merkezi tayin ve nakil sistemi vakit kaybetmeden hayata geçirilmeli'

Sendikadan yapılan açıklamada, daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı önünde düzenlenen bir haftalık nöbet eylemiyle üniversite idari personelinin tayin ve nakil sorununun ülke gündemine taşındığı belirtilerek, mücadelenin yalnızca bu eylemle sınırlı kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, nöbet eyleminin ardından her pazartesi günü YÖK önünde gerçekleştirilen "Memurun Gündemi" canlı yayınlarıyla, üniversite idari personelinin yaşadığı mağduriyetlerin kamuoyuyla paylaşılmaya ve çözüm çağrılarının yinelenmeye devam edildiği hatırlatıldı.

Yaz dönemi boyunca da mücadelenin kesintisiz devam edeceği aktarılan açıklamada, tayin ve nakil sistemi hayata geçirilinceye kadar her pazartesi YÖK önünde gerçekleştirilecek "Memurun Gündemi" canlı yayınlarıyla üniversite idari personelinin sesi olmaya devam edileceği bildirildi.

''VAKİT KAYBETMEDEN HAYATA GEÇİRİLMELİ''

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), YÖK başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarına çağrıda bulunarak, üniversiteler arasında personel hareketliliğini objektif kriterlerle düzenleyecek, puan esasına dayalı, adil ve şeffaf merkezi bir tayin ve nakil sisteminin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sendika açıklamasında, üniversite idari personelinin aile bütünlüğünü, çalışma barışını, kurum verimliliğini ve kamu hizmetinin etkinliğini doğrudan etkileyen tayin sorununun çözümü için hukuki, idari ve sendikal tüm girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.