ÜNİPERSEN’den YÖK’e becayiş çağrısı: 'Mağduriyetler giderilsin'

ÜNİPERSEN, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma sürecinde yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) resmi başvuruda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, eşleşen taraflardan birinin atanmaktan vazgeçmesi, üniversitelerin muvafakat vermemesi veya işlemlerin farklı nedenlerle tamamlanamaması nedeniyle bazı personelin yeniden belirsizlikle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Özellikle karşı tarafın vazgeçmesi nedeniyle kendi kusuru bulunmadığı halde ataması gerçekleşmeyen personelin süreç dışında bırakılmaması gerektiğini belirten ÜNİPERSEN, ataması sonuçlanmayanların mevcut başvuru ve tercihleri esas alınarak yeniden eşleştirmeye dahil edilmesini talep etti.

"YENİ EŞLEŞTİRME" TALEBİ

Sendika ayrıca ataması sonuçlanmayan personel ile ilk aşamada eşleşemeyen başvuru sahiplerini kapsayan yeni bir eşleştirmenin ivedilikle yapılmasını istedi.

Başvuruda, şef kadrosunda görev yapan personelin de karşılıklı naklen atanma kapsamına alınması talep edilirken, Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin unvan, kadro ve eğitim alanı farklılıkları nedeniyle yaşadığı eşleşme sorunlarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ÜNİPERSEN, becayiş uygulamasının üniversite idari personelinin tayin ve nakil sorununa kalıcı çözüm olmadığını savunarak, objektif ölçütlere ve hizmet puanına dayalı bir tayin ve nakil yönetmeliği çıkarılması çağrısında bulundu.