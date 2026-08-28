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Üniversite hastanesinde 19 bin ilaç kayboldu, depo sorumlusu gözaltına alındı

Üniversite hastanesinde 19 bin ilaç kayboldu, depo sorumlusu gözaltına alındı

28.08.2026 11:44:00
Güncellenme:
İHA
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Üniversite hastanesinde 19 bin ilaç kayboldu, depo sorumlusu gözaltına alındı

Adana'da bir hastanede 15 milyon lira bedeli olduğu belirtilen 19 bin ilacın kaybolmasıyla ilgili olarak depo sorumlusu gözaltına alındı. Şahıs ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Bende o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Radyoloji bölümünde meydana geldi.

İddiaya göre, radyoloji bölümünde depo sorumlusu olarak çalışan C.S. (36), yıllık izne çıktığı sırada yerine S.A.B. (51) bakmaya başladı.

Bu sırada depodaki ilaçların eksik olduğunu fark eden S.A.B., yaptığı sayımda 19 bin ilacın yerinde olmadığı tespit edildi.

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İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçlar için S.A.B., durumu hastane yönetimine bildirdi. Depo sorumlusu C.S.'ye ulaşamayan yönetim, olayı polise bildirdi.

Polis ekipleri, şahsa ulaşmak için geniş çaplı arama başlattı ve şahıs, dün akşam saatlerinde yakalandı.

C.S.'nin ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürürken olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #ilaç #Çukurova

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