2026-YKS tercih işlemleri ÖSYM tarafından 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Kayıt tarihleri ve işlemlere ilişkin kesin takvim ÖSYM ve üniversitelerin resmi duyuruları üzerinden takip edilecek. Adayların kayıt sırasında gerekli belgeleri önceden hazırlaması ve yerleştirildikleri üniversitenin kayıt duyurusundaki özel şartları kontrol etmesi önem taşıyor. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS sonuçlarına göre göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayan öğrencilerin üniversite kampüslerine giderek fiziksel kayıt yaptırmasına gerek kalmayacak.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihleri, akademik takvimlerine göre değişiklik gösteriyor. Üniversiteler fakülte bazlı ders başlangıç tarihlerini kendi resmi web siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyor.

Genel tabloya bakıldığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.