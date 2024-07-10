Üniversitede yangın... Tarihi bina alev alev: Kubbesi çöktü

Üsküdar'daki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, binanın yanan kubbesi çöktü. O anlar, kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 13:59
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Yangın, saat 13.00 sıralarında, Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada çıktı. İddiaya göre; binadaki tadilat sırasında, çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın yanan kubbesi çöktü. O anlar, kameraya yansıdı.


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