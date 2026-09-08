2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversitelerin açılış tarihleri merak konusu oldu. Devlet ve vakıf üniversiteleri akademik takvimlerini kendi senato kararlarına göre belirlerken, ders başı tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2026-2027 Özel ve devlet üniversitelerinin ders başı tarihleri ve akademik takvimi belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversitelerde güz dönemi başlangıç tarihleri senato kararlarına göre farklılık gösterse de ilk ders zili eylül ortasından itibaren çalmaya başlayacak.

2026-2027 ÜNİVERSİTE AKADEMİK TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Evet. Çok sayıda üniversite 2026-2027 akademik takvimini yayımlamış durumda. Ancak akademik takvimler üniversitelerin kendi senato kararları doğrultusunda belirlendiğinden, öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesindeki Öğrenci İşleri veya akademik takvim sayfasını kontrol etmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTELERİN 2026-2027 GÜZ DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Güz döneminin bitiş tarihi de üniversitelere göre değişiyor. Derslerin tamamlanmasının ardından ara sınav ve final sınavları gerçekleştirilecek. Sonrasında yarıyıl tatili başlayacak ve 2027'nin ilk aylarında bahar dönemi dersleri başlayacak.

Bu nedenle öğrencilerin yalnızca ders başlangıç tarihini değil, ders kayıtları, ekle-sil haftası, ara sınav, final ve bütünleme sınavı tarihlerini de kendi üniversitelerinin akademik takviminden takip etmesi önem taşıyor.