2026-YKS sonuçları 21 Temmuz 2026'da ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapabilecek. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından kesin kayıt süreci başlayacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, 2026-2027 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

2026 - 2027 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2026-2027 akademik yılı kayıt süreci resmen başlayacak. YÖK tarafından belirlenen takvime göre, YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına hak kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri Ağustos ayı içerisinde tamamlanacak. Kılavuza göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak.

Öğrenciler başvurularını online (e-Kayıt) veya kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri daire başkanlıklarına şahsen giderek yapabilecek. Ek yerleştirme süreci ise genel kayıtların tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek takvim dahilinde yürütülecek.

2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni akademik yılda üniversitelerin açılış tarihleri, her yükseköğretim kurumunun kendi senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre farklılık göstermektedir. Genellikle üniversitelerde Güz Dönemi dersleri Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası arasında başlamaktadır.