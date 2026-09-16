Üniversitelerde kadro değişikliği ne anlama geliyor? Hangi akademik kadrolar değişti?

Türkiye'deki çok sayıda devlet üniversitesinin öğretim görevlisi kadrolarında yeni bir düzenlemeye gidildi. 15 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bazı üniversitelerde mevcut kadroların derece ve unvanlarında değişiklik yapılırken, boş kadroların da unvan ve derece yapıları yeniden düzenlendi. Düzenleme; profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarını kapsıyor.

ÜNİVERSİTELERDE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kadro değişikliği, üniversitelerin mevcut dolu veya boş öğretim elemanı kadrolarının unvan ve derece bakımından yeniden düzenlenmesi anlamına geliyor. Karar kapsamında bazı dolu kadroların dereceleri değiştirilirken, bazı boş kadrolarda ise unvan ve derece değişiklikleri yapıldı.

Bu düzenleme, tek başına bütün kadrolara yeni personel alınacağı veya mevcut akademisyenlerin görevlerinin değişeceği anlamına gelmiyor. Hangi kadronun nasıl değiştirildiği, ilgili üniversite ve kadroya göre farklılık gösteriyor.

HANGİ AKADEMİK KADROLAR DEĞİŞTİ?

Karar kapsamında şu öğretim elemanı kadrolarında düzenleme yapıldı:

Profesör

Doçent

Doktor öğretim üyesi

Öğretim görevlisi

Araştırma görevlisi

Düzenleme hem dolu hem de boş kadroları kapsıyor.

DOLU KADRO İLE BOŞ KADRO ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Dolu kadro, hâlihazırda bir öğretim elemanının bulunduğu kadroyu ifade ediyor. Boş kadro ise henüz bir personelin atanmadığı kadrodur.

Yeni düzenlemede bazı dolu kadroların derece yapısı değiştirilirken, boş kadrolarda unvan ve derece bakımından yeniden düzenlemeler yapıldı.

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ YENİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI ANLAMINA MI GELİYOR?

Her kadro değişikliği doğrudan yeni personel alımı anlamına gelmiyor. Kararda yer alan boş kadroların yeniden düzenlenmesi ilerleyen süreçte ilanlara konu olabilir; ancak bir kadronun değişikliğe uğraması otomatik olarak o kadro için başvuru ilanı açıldığı anlamına gelmez.

Akademik personel alımları ayrıca ilgili üniversitelerin yayımlayacağı ilanlarla duyuruluyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI?

Düzenleme çok sayıda devlet üniversitesini kapsıyor. Kararda Abdullah Gül Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumlarının da yer aldığı görülüyor.

AKADEMİK KADRO DEĞİŞİKLİĞİ MAAŞLARI ETKİLER Mİ?

Kadro derecesi ve unvanındaki değişikliklerin maaş ve özlük haklarına etkisi, yapılan değişikliğin niteliğine ve ilgili mevzuata göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle yalnızca “kadro değişti” bilgisinden hareketle bütün akademisyenlerin maaşlarının değişeceği sonucu çıkarılamaz.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ KADRO İLANLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Boş kadroların yeniden düzenlenmesinin ardından üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda akademik personel ilanları yayımlayabilir. Ancak 2026/313 sayılı karar, tek başına belirli bir kadro için başvuru tarihini veya kesin alım takvimini açıklamıyor. Adayların üniversitelerin personel daire başkanlıkları ve resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.