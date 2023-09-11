Üniversiteliye cemaat kıskacı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Süleymancılar 5 yıldızlı standartlarda KYK’den güvenli ve ucuz yurtlar sağladıklarının propagandasını yaparken derinleşen barınma krizine karşı diğer cemaatlerde de durum farklı değil.



Barınma krizini yakıcı şekilde hisseden kesimlerden birisi de öğrenciler. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerin büyük bir kısmına barınma imkânı sağlamazken geri ödemeli burslar da çözüm üretemiyor. Yurt kapasitesinin yetersiz olması özellikle şehir dışında okumak zorunda olan öğrenciler için artık bir güvenlik sorunu haline geldi. Krizi fırsata çeviren tarikatlar ise öğrenci devşirme derdinde.

Tarikat yurtlarına yönelik denetimsizlik dikkat çekerken bu yapılar kurdukları vakıflar üzerinden faaliyet yürütüyor. Türkiye’de KYK’ye bağlı 800 kadar yurt bulunurken vakıflara bağlı yurtların sayısı 3 bin 300’ün üzerinde. Tarikat yurtları ucuzluk ve güvenilirlik propagandası yaparak barınma imkânından mahrum olan öğrencileri kendilerine çekiyor.

Eğitim alanında oldukça örgütlü olan Süleymancılar kendi yurtlarının propagandasını açıktan yapabiliyorlar. Süleymancılar yurtlarını tanıtırken hem ucuz hem de kaliteli olduğunu belirtiyor. Cemaatlerinin propagandasını yaptıkları internet sitelerinde, kurdukları yurtlarla ilgili şu ifadeler yer alıyor: “Son yapılan yurtlar 5 yıldızı aratmayacak düzeydedir. Hatta KYK yurtlarından bile daha kalitelidir. Şu an Süleymancıların yurtları Türkiye’de en ekonomik ve kaliteli yurtlardır."

"İLİM YOLUNDA NESİLLER"

Öğrenciler arasında örgütlenmeleriyle bilinen Erenköy cemaatine yakınlığıyla bilinen Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Bilecik, Afyon, Kütahya gibi pek çok ilde öğrenci yurtları bulunuyor. Cemaat kurduğu yurtların pazarlamasını şöyle yapıyor: “Vakfımız, modern toplum düzeninde, dünya ve ahiret dengesini gözeten, milli ve manevi değerlerine bağlı, ilim yolunda irfana da talip olan nesiller yetiştirebilmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurt ve konukevi hizmetleriyle destek olmaktadır. Otuz yıllık süre içerisinde bu müesseselerde binlerce öğrenci yetiştirilmiştir.”

İNTİHAR İDDİALARI

Menzil cemaati Semerkand Vakfı’na bağlı şekilde öğrenci yurtları kuruyor. vakfın paydaşlarından Eğitim Derneği de örgütlenmesine devam ediyor. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren cemaatyurtları son olarak geçen haziran ayında 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın ölü bulunmasıyla gündeme gelmişti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Dakak’ın Semerkand Vakfı’nın bir öğrenci yurdunda kaldığını açıklamıştı.