Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan seçim tahmini: 'Erdoğan, bir toparlanma başlatamazsa, seçim kazanamaz'
Ekonomist Atilla Yeşilada son anket sonuçlarını değerlendirdi. Yeşilada, "Erdoğan ekonomide kayda değer ve sürdürülebilir bir toparlanma başlatamazsa, seçim kazanamaz" dedi.
Optimar, Ipsos, Konrad Adenauer, AREA, ASAL, İstanbul Ekonomi Araştırma, AKSOY, Yöneylem, MetroPOLL'ün anket sonuçlarını paylaşan Ekonomist Atilla Yeşilada, "Erdoğan ve AKP- MHP'nin yeni Türkiye’yi yanlış okuduğunu" belirtti.
Yeşilada, Erdoğan'ın ekonomide kayda değer ve sürdürülebilir bir toparlanma başlatmazsa seçimi kazanamayacağını dile getirdi.
Yeşilada şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın seçim kazanma şansını tek bir değişkenin (halkın ekonomiye bakışı) belirlediğini, dış politika, terör- FETÖ, dini temalar ve sosyal baskının hiçbir netice vermeyeceğini her platformda söylüyorum. Anketlere katılanların önemli bir bölümü kötü gidişattan Erdoğan ve/veya hükümeti sorumlu tutuyor. Katılımcılar, kötü gidişattan muhalefeti de sorumlu tutuyor, ama hükümetin kabahatine kıyasla çok düşük bir oranda. Ek olarak, ne döviz kuruna güven var, ne de ekonomik sorunları “dış güçlerin hain komplolarına” inanan. Maalesef, siyaset analizi yapanların çok büyük kısmı ve daha önemlisi Erdoğan ve AKP-MHP yeni Türkiye’yi yanlış okuyor. Bu nedenle sıradaki seçim Türkiye’de yalnız siyasi değişim yolunu açmakla kalmayacak. Beyinlerde de deprem yaratacak!"
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