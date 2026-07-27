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Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu: Sıla Gençoğlu, Ayşenur Balcı, İlyas Yalçıntaş...

Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu: Sıla Gençoğlu, Ayşenur Balcı, İlyas Yalçıntaş...

27.07.2026 18:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu: Sıla Gençoğlu, Ayşenur Balcı, İlyas Yalçıntaş...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve Ayşenur Balcı gibi ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu. İşte ayrıntılar...
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan bazı isimlerden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan toksikolojik analizlerin sonuçları belli oldu.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'tan alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan incelemelerde test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Analiz raporuna göre Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (tetrahidrokannabinol/esrar etken maddesi) tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşenur Balcı'nın da toksikolojik inceleme sonuçları ortaya çıktı. Balcı'nın idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildi. 

Gözaltına alınan Asude Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Akın Altan'ın kanında, idrarında ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

Aybüke Albere'nin uyuşturucu testinin temiz çıktığı, Buğra Balkaya'nın kanında ve idrarında HC (tetrahidrokannabinol/esrar etken maddesi) öğrenildi. 

Cenk Çöteli, Emre Avar ve Hilal Zeynep Hedbe'nin kanında, idrarında ve saçında kokain bulundu. 

Orhan Yıldız'da kokain metabolitleri, Şefik Ömer Dolman'da ise esrar ve kokain etken maddesi tespit edildi. 

Sıla Gençoğlu'nun testi ise temiz çıktı.

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