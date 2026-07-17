Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu için karar verildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, MED Yapım’ın sahibi Fatih Aksoy, şarkıcı İlyas Yalçıntaş da yer aldı.
4 ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verildi.
Gözaltına alınan Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SILA GENÇOĞLU'NA ADLİ KONTROL
Son olarak, haklarında adli kontrol talep edilen isimlerin durumu da belli oldu.
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve sosyal medya fenomeni İrem Haznedar hakkında belirli yerlere başvurmak şartıyla adli kontrol kararı verildi.
Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan, Asude Mercan da belirli yerlere başvurmak ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol hükümlerine karar verilerek serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gün içerisinde gözaltına alınanların sayısı 19’a yükselmiş, Adli Tıp Kurumu’nda tahlil için örnek veren kişilerden 12’si Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.
Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy ile Eylem İpek Şafak ise Adli Tıp işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimler; İlyas Yalçıntaş, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Orhan Yıldız, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya ve Asude Mercan olmuştu.