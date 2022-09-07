'Urartu ve Ötesi Sempozyumu'nda 9 ülkeden 70 bilim insanı buluştu

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:27

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl (YYÜ), Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin organizasyonunda; 9 Eylül'e kadar devam edecek 'Urartu ve Ötesi Sempozyumu' düzenlendi. Van Müzesi'ndeki sempozyuma; YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görev yapan bilim insanlarının yanı sıra İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan dahil 9 ülkeden Urartuca üzerinde çalışmalar yapan 70 akademisyen katıldı.



TÜRKİYE'NİN NAZAR BONCUĞU



Vali Balcı, doğasıyla kültürüyle ve tarihiyle zengin kent olduğunu belirttiği Van'ın, Türkiye'nin nazar boncuğu olduğunu söyleyerek, "Urartu tarihi ile ilgili sempozyumun Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük zenginliğin müzesinde yapılıyor. Van'ın büyük bir birikimi ve tarihi vardır. Sizlerin de yapacağınız bu çalışmayla buranın zenginliğine katkı sağlayacaksınız. Aslında Urartu medeniyeti de Anadolu'daki değişim medeniyetlerden biridir. Bu katkılarınızla beraber daha da büyüyecek buranın kültürü, tarihi. Vali olarak da şunu ifade edeyim. Her zaman eğitim, kültür ve bilimle ilgili toplantaları çok önemsiyorum ve onlara desteğimiz her zaman olacaktır. Eski Van şehrini de ayağa kaladıracağız. Bakanlıklarımızla görüştük. Şimdi başlıyoruz. Orada Ulu Camii, Kızılca Minare Camii var, hamam var. Tüm bunların restorasyonunun, turizme de müthiş bir katkısı olacak. Ayrıca sahil yolunu da yapıyoruz. Gelen misafirlerimize çok daha güzel bir şehir görecek. İnşallah daha güzel günlere hep beraber el ele verererek ulaşacağız" dedi.



SEMPOZYUMA 9 ÜLKEDEN 70 ARAŞTIRMACI KATILDI



YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Urartucanın YYÜ'deki Arkeoloji Bölümü'nde hem lisans hem de lisansüstü ders olarak okutulduğunu dile getirerek, "Van Kalesi kazıları bölgenin hem Urartu öncesi hem de sonrası tarihine de ışık tutmaktadır. Devam eden yeni arkeolojik veriler Urartu tarihinin kavranmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle 9 farklı ülkeden 70'e yakın araştırmacıyı bir araya getirerek, yeni bulguları değerlendirme fırsatı sunan bu sempozmun paydaşı durumunda olmak bizleri mutlu etmektedir. Son derece büyük bir emek ve özveri ile kazı çalışmalarını gerçekleştiren bu buluntuları yorumlayarak bizlere sunan bilim insanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu da Van'ın geçmişinin milattan öncesine dayandığını kaydederek, "Bugün Van'ımız için çok değerli ve önemli bir gün. Zira bu topraklar, 3 bin yıl önce kucak açtığı ve bağrında beslediği insanlarla tarih sahnesinde yerini almış. Bu sempozyumda 'Urartu Van'dır, Van Anadolu'dur' diyeceğiz. Dönemin süper gücü olan Asur Devleti'ne karşı devlet olmayı başarabilmiş ve yaklaşık 250 sene tarih sahnesinde kalmış bir devleten söz edeceğiz. Milattan önce 1274 yılında tarih sahnesinde yerini alırken yaklaşık 400 yıllık bir dönemde beylikler, aşiretler halinde güçlü Asur Devleti'ne karşı durabilmiştir. Bölgedeki bütün beylik, aşiretleri bir araya getirip kendi gücü etrafında toplayabilmiştir" dedi.