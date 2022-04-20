Üretici fiyatları rekor artış gösterdi
Almanya'da üretici fiyatları artış hızı Şubat ayında kırdığı rekorunu Mart ayında daha yukarı taşıdı. Geçen ay fiyatlar yıllık yüzde 30,9 yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları, yüksek enerji maliyetleri, tedarik sıkıntıları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, verilerin tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.
Analistlerin beklentisi bir önceki ay yüzde 25,9 olan artışın yüzde 28,2'ye yükseleceği yönündeydi.
Üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre ise yüzde 4,9 yükseldi.
Enerji fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 10,4 olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,8 olarak belirlendi.
Enerjide en yüksek artış doğal gaz fiyatlarında, yüzde 144,8 ile gerçekleşti. Elektrik fiyatları yüzde 85,1, madeni yağ fiyatları yüzde 61,3 arttı.
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