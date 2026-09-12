Üretim resmen durdu: 73 yıllık Türk tekstil fabrikası kapandı

Kayseri’de tekstil alanında faaliyet gösteren Orta Anadolu Mensucat Fabrikası, üretimi durdurduğuna dair resmi bir açıklama yayımladı.

1953 yılında kurulan Kayseri’nin en köklü tekstil fabrikalarından biri olan tesiste üretimin durdurulduğuna yönelik sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından fabrikadan resmi bilgilendirme yapıldı.

DEV MARKALARLA ÇALIŞIYORDU

Aralarında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay ve Guess gibi markalara da denim tedarik eden şirket, küresel tekstil sektörünün zayıf talep, artan maliyetler ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle zorlandığını belirtti.

"MODELİMİZİN ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMADIĞI SONUCUNA VARILDI"

Fabrika yönetimi, mevcut şartlar altında üretimi sürdürmenin mümkün olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız, 1953 yılından bu yana sanayi üretiminde öncü bir rol üstlenen Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., 1986’dan beri dünyanın en ikonik küresel markalarına premium denim kumaş tedarik etmektedir.

Son yıllarda küresel tekstil sektörü; zayıflayan talep, artan operasyonel ve finansman maliyetleri, tedarik zincirlerindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamikleri gibi çok ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır. Maliyet azaltma girişimleri, verimlilik tedbirleri ve yeniden yapılandırma değerlendirmeleri gibi tüm kapsamlı çabalarımıza rağmen, ne yazık ki günümüz ekonomik koşulları altında operasyonel modelimizin artık sürdürülebilir olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz, Kayseri tesislerimizdeki üretim faaliyetlerini sonlandırma yönünde son derece zor bir karar almıştır.”

Üretimin durdurulmasının ardından fabrikanın tamamen ne zaman kapanacağı da netlik kazandı. Açıklamada kapanış sürecine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Alınan karar kapsamında, Kayseri’deki üretim faaliyetlerimiz 11 Eylül 2026 itibarıyla durdurulmuştur. Tüm üretim tesislerimiz 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen kapatılacaktır."