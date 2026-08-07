Urla’da istifalar sonrası ilk meclis toplantısı: 'Kesintisiz hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz'

Urla Belediye Meclisi, CHP'den YENİ Parti'ye geçişlerin ardından ilk toplantısını yaptı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yaşadıkları kente ve o kentte yaşayan herkese hizmet etmenin en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.

Hiçbir zaman makamın gücüne sığınmadıklarını belirten Selçuk Balkan, şöyle konuştu:

"Siyasi yaşamım boyunca Cumhuriyetimizin temel değerlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak görev yaptım. Belediye başkanlığı görevimi de bu anlayışla, ayrım gözetmeden tüm hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla yürüttüm. Hiçbir zaman makamın gücüne sığınmadık; bulunduğumuz her makama emeğimizle, duruşumuzla ve hizmet anlayışımızla güç katmaya çalıştık. Bizim en büyük sorumluluğumuz, yaşadığımız kente ve o kentte yaşayan herkese hizmet etmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meclis üyelerimiz ve kıymetli mesai arkadaşlarımızla birlikte ilçemizin her noktasına kesintisiz hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Bugün komisyonlara seçilen arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, hep birlikte ilçemiz adına güzel çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

URLA’NIN KÜLTÜRÜNÜ, ÜRETİMİNİ VE DAYANIŞMA RUHUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM

Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri ve Barbaros Oyuk Festivali ile Urla’nın kültürünü, üretimini ve dayanışma ruhunu birlikte yaşatma çağrısında bulunan Başkan Balkan, “İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına değer katan etkinliklerimizi de aynı anlayışla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2600 yıllık köklü geleneğimizi yaşatan ve ‘Üzüm ve incire balın, zeytine yağın düştüğü’ sözleriyle özdeşleşen Geleneksel Bağbozumu Şenliklerimizi bu yıl 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Ardından, ‘Oyuklar Sizi Çağırıyor’ temasıyla düzenlenecek Barbaros Oyuk Festivalimiz de 21-22-23 Ağustos tarihlerinde hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle buluşacak. Bu iki değerli festivalimizde tüm halkımızı Urla'nın kültürünü, üretimini ve dayanışma ruhunu birlikte yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

25 kişilik mecliste aritmetik dağılım 22 YENİ Parti, 2 AK Parti ve 1 CHP üyesi olarak şekillenirken, Urla Belediye Başkan Vekilliklerine Prof. Dr. Mesut Önen ile Dinçer Gözmen seçildi, komisyonlarda görev alacak isimler belirlendi. Komisyonda görev alacak üyeler şöyle:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Erbay Artun, Ali Rıza Fırat, Şener Uyma, Tamer İmal, Mustafa Özkeskin.

İmar Komisyonu: Dinçer Gözmen, Bengisu Ünal, Emre Özen, Ali Rıza Duran, Alp Bölükbaşı.

Hukuk Komisyonu: Semiha Okumuş, Serkan Kahraman, Umut Ergül, Mesut Önen, Cem Şahverdi.

Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu: Ali Rıza Duran, Hatice Semerci, Evren Eren, Semiha Okumuş, Bengisu Ünal.

Sağlık ve Spor Komisyonu: Ali Rıza Duran, Hatice Semerci, Emre Özen, Tamer İmal, Alp Bölükbaşı.

İnsan Hakları Komisyonu: Alp Bölükbaşı, Öztürk Çiçek, Ali Rıza Fırat, Evren Eren, Bengisu Ünal

Esnaf ve Zanaatkârlar Komisyonu: Evren Eren, Erbay Artun, Alp Bölükbaşı, Ali Rıza Fırat, Levent Özgünergin.

Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Çiftçi Komisyonu: Mesut Önen, Ali Rıza Fırat, Evren Eren, Serkan Kahraman, Erbay Artun.

Kent, Çevre, Kent Tarihi ve Turizm Komisyonu: Levent Özgünergin, Ozan Koca, Hatice Semerci, Kemal Ocak Evren Eren.

Kültür ve Sanat Komisyonu: Serkan Kahraman, Kemal Ocak, Hatice Semerci, Levent Özgünergin, Ozan Koca.

Hayvan Haklarını Koruma Komisyonu: Mustafa Özkeskin, Evren Eren, Semiha Okumuş, Cem Şahverdi, Hatice Semerci.

Ekonomik ve Kültürel Dış İlişkiler Komisyonu: Ozan Koca, Ali Rıza Fırat, Tamer İmal, Mustafa Özkeskin, Dinçer Gözmen.

Bilişim ve Teknoloji Komisyonu: Ozan Koca, Bengisu Ünal, Öztürk Çiçek, Umut Ergül, Cem Şahverdi.

Afet Komisyonu: Mesut Önen, Serkan Kahraman, Hatice Semerci, Bengisu Ünal, Ali Rıza Fırat.