Urla’da yeraltı suyuna kapalı alanda jeotermal çalışmaları planlandı: Hassas bölgede sondaj

İzmir Urla’daki Nohutalan Mahallesi’nde, yeraltı suyu açısından hassas bölgede jeotermal kaynak arama projesi için ÇED süreci başladı. ÇeşmeKaraburun Alt Havzası’nda, yeraltı suyu (YAS) tahsisine kapalı alanda kalan proje planına göre, alanın çevresinde tarım alanı, orman alanı ile çevrili en yakın yerleşim yeri ise Nohutalan Mahallesi’ne yaklaşık 750 metre mesafede yer alıyor. Fidanlar İnşaat Sondajcılık Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan proje sahasının tapu niteliği “zeytin ağaçlı tarla” olarak geçiyor. 4 bin 254.24 metrekare büyüklüğündeki parselin 700 metrekarelik kısmı proje alanı olarak belirlendi. Proje dosyasında, sondaj faaliyetinin yaklaşık 500 metre derinliğe kadar yapılabileceği belirtilirken arama çalışmasının ardından seracılık faaliyetinde kullanılmaya uygun sıcaklıkta jeotermal akışkan bulunması halinde bir reenjeksiyon sondajı açılmasının da planlandığı kaydedildi.

Jeotermal sondajın planlandığı bölgede su kaynakları da bulunuyor. Hidrojeolojik etüt raporunda, çalışma alanı içerisinde doğal bir su kaynağının bulunduğu belirtilirken Nohutalan Mahallesi’nde bir keson kuyu tespit edildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra, sondajın yapılacağı 105 ada 4 parselde daha önce tarımsal sulama amacıyla açılmış mevcut bir sondaj kuyusu bulunuyor. Sondaj alanının 250 ila 500 metre yakınında bazı kuru dere yatakları ve bunların yan kollarının bulunduğu da raporda yer alıyor.