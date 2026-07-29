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Uşak Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı

Uşak Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı

29.07.2026 10:05:00
Güncellenme:
ANKA
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Uşak Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesi'nin şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürülen 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu ileri sürüldü.
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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Uşak Belediyesi'nin şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait özel işletmelerde çalıştıkları iddia edilen 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada; soruşturma kapsamında, Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında arama gerçekleştirildiği, 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konulduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, belediyeden maaş aldığı belirlenen bazı kişilerin aynı zamanda Yalım'a ait şirketin maaş bordrolarında da yer aldığı, şirket adına çeşitli işlemler yürüttüğünün belirlendiği ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan kişilerin mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binaları yerine özel işletmelerin bulunduğu bölgelerde yoğun şekilde baz sinyali verdiği, HTS kayıtları ve kamera görüntüleriyle bu durumun desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu usulsüzlük nedeniyle oluşan kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olarak hesaplandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyal ve belgelere ilişkin incelemeler sürerken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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