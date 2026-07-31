Uşak Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen, tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait özel işletmelerde çalıştıkları belirtilen 17 şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında arama gerçekleştirildi, 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konuldu.

HTS KAYITLARI

Belediyeden maaş aldığı belirlenen bazı şüphelilerin aynı zamanda Yalım'a ait şirketin maaş bordrolarında da yer aldığı, şirket adına çeşitli işlemler yürüttüğünün belirlendiği ifade edildi. Şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binaları yerine özel işletmelerin bulunduğu bölgelerde yoğun şekilde baz sinyali verdiği, HTS kayıtları ve kamera görüntüleriyle bu durumun desteklendiği tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu usulsüzlük nedeniyle oluşan kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında Özkan Yalım'ın otelde gözaltına alındığı sırada yanında olan belediye çalışanı Seher A.'nın da bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan, daha önce Uşak ve Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı tespit edilen A.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü de bildirildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyal ve belgelere ilişkin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.