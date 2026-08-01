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Uşak Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı

Uşak Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı

1.08.2026 08:49:00
Güncellenme:
AA
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Uşak Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürülen 17 şüpheliden 9’u tutuklandı. Soruşturmada bazı çalışanların mesai saatlerinde işletmelerde bulunduğu iddia edildi.

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Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediye şirketlerinde sigortalı gösterildikten sonra tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalıştığı ileri sürülen kişilere önceki gün operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin işlemleri tamamlandı. F.E., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve Uşak ile Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı iddia edilen A.A. ise Cumhuriyet savcılığına gelerek teslim oldu.

Savcılık sorgusunun ardından O.A., E.A., S.A. ve O.B.V. salıverilirken, A.R.D., F.D., S.A., A.Y., R.K., M.Ş., B.K., K.A. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. H.B., Y.A. ve K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'USULSÜZ SİGORTALI GÖSTERME' İDDİALARI

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kişilerin bazılarının Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmesine rağmen Yalım'a ait işletmelerde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı gibi pozisyonlarda çalıştığının tespit edildiği iddia edildi.

HTS ve daraltılmış baz kayıtlarında, bazı kişilerin mesai saatleri içinde Özkan Yalım'a ait işletmelerde bulunduğunun belirlendiği öne sürüldü.

Öte yandan Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın soruşturma kapsamında adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, Yalım'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

29 Temmuz'daki operasyonda 16 kişi gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklu olduğu belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

İlgili Konular: #tutuklama #Soruşturma #Uşak Belediyesi

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