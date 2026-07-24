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Uşak'ta esnaflar arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 13 yaralı

Uşak'ta esnaflar arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 13 yaralı

24.07.2026 08:17:00
Güncellenme:
DHA
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Uşak'ta esnaflar arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 13 yaralı

Sivaslı ilçesinde esnaf iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Şüphelilerden S.B.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Küçük Sanayi Sitesi’nde dün saat 18.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.A. ile çevredeki iş yeri sahipleri ve yurttaşların da aralarında bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı.

Çevrede panik ve korkuya neden olan silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan tornacılık yapan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden S.B.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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