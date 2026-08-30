Uşak'ta feci kaza: Otomobil takla attı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 yaralı

Uşak’ta otomobilin takla atarak yoldan çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Düzlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. (36) idaresindeki 35 HKG 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Dursun Ali Koç’un (64) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü T.K. (36) ile yolcular H.K. (65), T.K. (29), M.A.K. (8) ve B.K. (5), kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, M.A.K. (8) ve B.K’nin (5) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.