Üsame Erdoğan, son dönemde kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Üsame Erdoğan kimdir? Üsame Erdoğan ne iş yapıyor? Üsame Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neyi oluyor?

ÜSAME ERDOĞAN KİMDİR?

Üsame Erdoğan, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın oğlu olan Üsame Erdoğan, Erdoğan ailesinin üçüncü kuşak üyelerinden biri olarak tanındı.

Eğitim hayatına Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başlayan Üsame Erdoğan, 2013 yılında liseden mezun oldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim gördü ve 2018 yılında üniversiteden mezun oldu. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yaptı.

İş hayatına yatırım ve girişimcilik alanında devam eden Üsame Erdoğan, 2022 yılında 1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Holding; ulaşım, teknoloji, enerji ve yatırım alanlarında faaliyet gösterdi. Erdoğan’ın adı, holding bünyesinde faaliyet gösteren BinBin ile de gündeme geldi.

ÜSAME ERDOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Üsame Erdoğan, 2022 yılından bu yana BinBin şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirketin üst yönetiminde yer alan Erdoğan, stratejik kararların alınmasında ve şirketin büyüme süreçlerinde etkin rol üstleniyor.