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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçiliyor

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçiliyor

5.08.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçiliyor

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapılıyor. Seçimde AKP ve CHP'nin adayı yarışıyor.
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde bugün saat 08.00 itibarı ile başkanvekili seçimi yapılıyor.

Belediye meclisinde CHP'nin 27, AKP ve MHP'nin ise 17 meclis üyesi oy kullanıyor.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya olurken AKP'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu.

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2. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 26 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 16 oy

2 oy yine geçersiz sayıldı. Seçimde üçüncü tura geçildi.

1. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 26 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 16 oy

İki oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı.

Dedetaş, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış; İstanbul Valiliği ise bugün için seçim tarihi açıklamıştı.

Dedetaş cezaevinden yaptığı açıklamada, "Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Seçim #Üsküdar

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