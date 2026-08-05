Üsküdar Belediye binasına asılan Sinem Dedetaş posteri indirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Cezaevi'ne götürükmüştü.

Üsküdar Belediyesi binasına ise, önceki gün Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri asıldı.

POSTER BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ ÖNCESİ İNDİRİLDİ

Üsküdar Belediye Meclisi, bugün tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekilini seçecek.

Seçim öncesi dün gece yarısı Üsküdar Belediyesi'nin ön yüzeyindeki Sinem Dedetaş posteri ile "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözlerinin bulunduğu afiş indirildi.

"HEPİMİZİ İÇERİ ALSANIZ DA BU MİLLETİN YÜZÜ GÜLMEYECEK"

Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ilk operasyonun ardından belediye meclisinin nisan oturumunda yaptığı konuşmada, operasyonu şu sözlerle eleştirmişti:

"Bugün kimsenin yüzü doğru düzgün gülmüyor. Yaşanan olaylar, üzerimize atılan iftiralar insanların yüzünü güldürmüyor. Ben şu tarafa bakıyorum: Sadece siyaset yapın, insanları karalayın, iftira atın, içeri atın... Bize ait olmayan para görüntüleri sanki belediyeninmiş gibi lanse edilsin; iki dakika içinde bu yalanlansın, dekontlar ortaya çıksın... Bu süreç bu şekilde hiçbir yere gitmeyecek. Hepimizi içeri alsanız da bu milletin yüzü gülmeyecek. Bunlar milletin yüzünü güldürmüyor. Bu ekonomi bu şekilde düzelmiyor. Bize istediğiniz kadar iftira atabilirsiniz. Nasıl olsa serbest, kimseye bir şey olmuyor! O yüzden diyorum ya, umarım adalet herkese eşit işler. O zaman belki bu kadar rahat iftira atılamaz."