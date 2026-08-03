Üsküdar Belediyesi binasına Sinem Dedetaş'ın o sözleri asıldı: 'Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "suç örgütü liderliği"nin de arasında bulunduğu bazı suçlar yöneltilerek cuma akşamı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Dedetaş, Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Cezaevi'ne götürülürken, Üsküdar Belediyesi binasına Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri asıldı.

"HEPİMİZİ İÇERİ ALSANIZ DA BU MİLLETİN YÜZÜ GÜLMEYECEK"

Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk dalga operasyonun ardından belediye meclisinin nisan oturumunda yaptığı konuşmada, operasyonu eleştirmiş, "Bugün kimsenin yüzü doğru düzgün gülmüyor. Yaşanan olaylar, üzerimize atılan iftiralar insanların yüzünü güldürmüyor. Ben şu tarafa bakıyorum: Sadece siyaset yapın, insanları karalayın, iftira atın, içeri atın... Bize ait olmayan para görüntüleri sanki belediyeninmiş gibi lanse edilsin; iki dakika içinde bu yalanlansın, dekontlar ortaya çıksın... Bu süreç bu şekilde hiçbir yere gitmeyecek. Hepimizi içeri alsanız da bu milletin yüzü gülmeyecek. Bunlar milletin yüzünü güldürmüyor. Bu ekonomi bu şekilde düzelmiyor. Bize istediğiniz kadar iftira atabilirsiniz. Nasıl olsa serbest, kimseye bir şey olmuyor! O yüzden diyorum ya, umarım adalet herkese eşit işler. O zaman belki bu kadar rahat iftira atılamaz" demişti.