Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi... Dördüncü tur da tamamlandı: İşte sonuçlar

Üsküdar Belediyesi'nde bugün yeniden yapılan başkan vekili seçiminde ilk sonuçları bell oldu.

Buna göre; AKP-MHP adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy aldı. Bir oyda ismi 'Düdar' yazıldığı için itiraz edildi. CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 20 oy aldı. Bir oya itiraz edildi.

Öte yandan Sibel Tan Çetinkaya isminin yer aldığı bir pusulada, ismin sonuna nokta konulduğu için oy geçersiz sayıldı.

Bu kapsamda ilk tur sonucuna göre; AKP-MHP'nin adayı 21 oy alırken, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı.

CHP'DEN AKP'YE KAYAN ÜYE KİM?

İki oy geçersiz sayılırken, ilk tur sonuçları tutanak altına alındı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur oylaması yapıldı.

Öte yandan Üsküdar'da AKP-MHP ve CHP-YENİ Parti gruplarının 21’er üyesi bulunurken, AKP adayı 22 oy aldı.

AKP'ye kayan oyun hangi üyeye ait olduğu ise henüz bilinmiyor.

İKİNCİ TUR OYLAMADA DA AKP-MHP'NİN ADAYI ÖNDE

İkinci tur oylamasındaki sonuçlara göre; AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy alırken, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA 3 OYA İTİRAZ EDİLDİ

Üçüncü turda da, AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Üç oya itiraz edildi.

SANDIKTA KAYBETTİ, TEHDİTLE KAZANDI!

Başkan vekili seçiminin dördüncü tur oylaması da tamamlandı. Sandıkta Üsküdar'ı kaybeden AKP, ilçe yönetimini baskı ve tehditle yeniden kazandı.

Dördüncü turda AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; AKP'li Dündar Ziya Gültekin belediyenin yeni başkanvekili oldu.

DEDETAŞ, 22 BİN OY FARKLA SEÇİMİ KAZANMIŞTI!

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Üsküdar'da CHP'nin adayı Sinem Dedetaş 157 bin 605, AKP'nin adayı Hilmi Türkmen ise 133 bin 814 oy almıştı. Arada yaklaşık olarak 22 bin oy farkı bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

Tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmiş, AKP'nin adayı ise 18 oy almıştı.

AKP’nin yaptığı itirazın ardından mahkeme, 25 Ağustos’ta "seçimde usulsüzlük yapıldığı" ve "seçim güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle seçimin yenilenmesine karar vermişti.

6 Eylül’de yapılan ikinci seçimde YENİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül saat 09.00’a ertelenmişti.

CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçimden önce yapılan operasyonla tutuklanmış; seçimden kısa bir süre önce de CHP'li 4 meclis üyesi AKP'ye geçmişti.

YENİ Partili ve CHP'li ilçe başkanları dün ortak basın toplantısı yaparak seçimde birlik içerisinde olacaklarını duyurmuştu.

YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik de, seçimden önce CHP'den AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle temas kurmaması için İstanbul il dışına götürüldüğünü iddia etmişti.