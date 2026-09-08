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Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi... İkinci tur da tamamlandı: İşte sonuçlar

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi... İkinci tur da tamamlandı: İşte sonuçlar

8.09.2026 10:43:00
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Haber Merkezi
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Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi... İkinci tur da tamamlandı: İşte sonuçlar

Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçiminin ikinci tur oylaması da tamamlandı. İlk turda AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy almıştı. İkinci turda Dündar Ziya Gültekin 22, Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Seçimde üçüncü tura geçildi.
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Üsküdar Belediyesi'nde bugün yeniden yapılan başkan vekili seçiminde ilk sonuçları bell oldu.

Buna göre; AKP-MHP adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy aldı. Bir oyda ismi 'Düdar' yazıldığı için itiraz edildi. CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 20 oy aldı. Bir oya itiraz edildi.

Öte yandan Sibel Tan Çetinkaya isminin yer aldığı bir pusulada, ismin sonuna nokta konulduğu için oy geçersiz sayıldı.

Bu kapsamda ilk tur sonucuna göre; AKP-MHP'nin adayı 21 oy alırken, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı.

CHP'DEN AKP'YE KAYAN ÜYE KİM?

İki oy geçersiz sayılırken, ilk tur sonuçları tutanak altına alındı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur oylaması yapıldı.

Öte yandan Üsküdar'da AKP-MHP ve CHP-YENİ Parti gruplarının 21’er üyesi bulunurken, AKP adayı 22 oy aldı.

AKP'ye kayan oyun hangi üyeye ait olduğu ise henüz bilinmiyor.

İKİNCİ TUR OYLAMADA DA AKP-MHP'NİN ADAYI ÖNDE

İkinci tur oylamasındaki sonuçlara göre; AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy alırken, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı.

İlgili Konular: #Seçim #Üsküdar Belediyesi

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