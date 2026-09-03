Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon: Oy verecek isimlere gözaltı!

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın belediyedeki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında temmuz sonunda tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan başkanvekilliği sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Valiliği, Belediye Kanunu uyarınca Üsküdar Belediye Meclisi’ni 5 Ağustos’ta yeni başkanvekili seçmek üzere toplamıştı.

SEÇİMİ CHP’NİN ADAYI KAZANMIŞTI

Seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamazken, üçüncü turda AKP adayının oylarının artması ve bazı oyların geçersiz sayılması tartışmaya neden oldu.

Dördüncü turda 22 oy alan Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

AKP İTİRAZ ETTİ, MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

AKP, bazı oyların geçersiz sayıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu yargıya taşıdı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, başkanvekilliği seçimine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu.

Üsküdar Belediyesi’nin karara yaptığı itirazın Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından seçimin yenilenmesinin önü açıldı.

YENİ SEÇİM ÖNCESİ 2 CHP’Lİ GÖZALTINA ALINDI

Başkanvekilliği seçiminin yenilenmesine yönelik hazırlıklar sürerken, soruşturma kapsamında 2 Eylül’de Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İBB OPERASYONU KAPSAMINDA YENİ GÖZALTI

Bu sabah ise AKP'den CHP'ye geçen belediye meclis üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Ekrem Baki'nin, İBB operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

VALİLİK 5 EYLÜL’Ü İŞARET ETTİ

İstanbul Valiliği, yeni belediye başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

Muhalefet, belediye meclis üyelerinin bir bölümünün gözaltında bulunduğu sırada seçime gidilmesine tepki göstererek bunun meclisteki siyasi dengeyi etkileyebileceğini savunuyor. İktidar cephesi ise soruşturmanın adli süreç kapsamında yürütüldüğünü ve seçim takviminin yasal prosedüre göre belirlendiğini belirtiyor.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, bir gün önce 4 meclis üyesinin ifadeye çağrıldığını, bugün ise bunlardan 3’ünün gözaltında olduğunu belirterek, seçim takviminin bu süreçte ilan edilmesine tepki gösterdi.

“SEÇİM GÜNÜ GÖZALTINDA OLACAKLAR”

Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Üsküdar Belediyesi’nde 4 meclis üyemiz ifadeye çağrıldı. Bugün ise 3’ü gözaltında. Diğer yandan meclis üyeleri gözaltındayken seçim ilan ediliyor.

Cumartesi günü seçim var ve bu meclis üyeleri seçim günü gözaltında olacak. Bunun adı, milletin aklıyla ve oyuyla alay etmektir! Bu mudur? Bu iktidar için budur!

Millet sandığa gidiyor, oyunu veriyor, iradesini ortaya koyuyor. Siz gidip seçilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı tutukluyorsunuz. Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapılıyor, sonucu beğenmiyorsunuz. Türlü yöntemlerle sonucu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Belli ki AK Parti’nin kazanmadığı hiçbir seçim, demokrasi olarak kabul edilmiyor. Bu siyasi ahlaka sığmaz! Ayıptır! Böyle bağımsız yargı olmaz!"