Üsküdar Belediyesi seçiminde 'tehdit' iddiası: 'Sinsi bir plan...'

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı. AKP ve CHP'nin adayının yarıştığı seçimde, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya yeni başkanvekili oldu.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, seçimin ardından bir skandal yaşandığını öne sürdü.

"SİNSİ BİR PLAN"

"Sinsi bir plan" ifadesini kullanan Çelik, şunları söyledi:

"3. turda karşılaştığımız manzara şuydu: Bir sinsi planla, iki operasyon arasında insanlar aileleriyle tehdit edilmiş, çocuklarıyla tehdit edilmiş.

Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Birtakım teklifler verilmiş, birtakım rakamlar konuşulmuş ve 3. tur oylamada bizim adayımız Sibel Tan Çetinkaya 26 oy aldı, 18 oy rakip siyasi partinin adayı aldı ve 5 geçersiz oy burada devreye girdi."