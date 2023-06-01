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Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor

AA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 07:00
Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor
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Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.


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