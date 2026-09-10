Üsküdar da AKP’ye geçti: 1.3 milyon oy gaspedildi

Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar sürerken son olarak İstanbul Üsküdar’da belediye başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekili seçimi tekrarlandı.

Yapılan ilk seçimi muhalefet adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanırken AKP’nin itirazı üzerine önceki gün tekrarlanan seçimi Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Böylece 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 30 yıl sonra CHP’ye geçen Üsküdar, meclis üyelerinin tehdit edilerek zorla parti değiştirilmesine yönelik iddialar ışığında tekrar AKP’ye geçti.

Mart 2024’te yapılan seçimlerde muhalefet önemli bir başarı elde ederken İstanbul’un 39 ilçesinden 26’sını CHP, 13’ünü AKP kazanmıştı. Ancak Ekim 2024’te Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla başlayan belediye operasyonlarının ardından bugün itibarıyla muhalefetin İstanbul’da yönettiği ilçe sayısı 17’ye düşerken AKP’nin yönettiği ilçe sayısı 20’ye yükseldi.

15 FARKLI BELEDİYE

Son yerel seçimlerden bu yana İstanbul’da 15 CHP’li ilçe belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Belediye başkanları tutuklanan veya soruşturma tehdidi geçiren CHP’li belediyelerden Bayrampaşa, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Tuzla’da yönetim AKP’ye geçerken Beykoz ve Şile’de ise CHP tarafından seçilen başkanvekilleri parti değiştirerek AKP’ye katıldı.

İstanbul’un en büyük ilçelerinden Esenyurt ve Şişli ise uzun süredir kayyım tarafından yönetiliyor. Bu ilçelerde son yerel seçimlerde alınan oylar kapsamında 918 bin 443 yurttaşın oyu “kayboldu”.

Bunun dışında yurttaşın sandıkta verdiği görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece, Beyoğlu, Avcılar, Adalar, Silivri ve Ataşehir’de CHP adaylarının aldığı toplam oy 464 bin 303. Böylece sadece İstanbul ilçe belediyelerinde gasp edilen oy sayısı 1 milyon 382 bin 746 oldu.