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Üsküdar’da araç yayaların arasına daldı: Sürücü gözaltına alındı

Üsküdar’da araç yayaların arasına daldı: Sürücü gözaltına alındı

24.09.2026 21:33:00
Güncellenme:
İHA
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Üsküdar’da araç yayaların arasına daldı: Sürücü gözaltına alındı

Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobil önce başka bir araca, ardından kaldırımda bulunan 4 yayaya çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
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Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki 4 yayaya çarptığı kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Selimiye Mahallesi’nde Y.M.T. (73) idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce N.V. (67) idaresindeki araca çarptı ardından kaldırımda bulunan A.E.Y., İ.G.S., I.S. ve P.E.Ü.’ye çarptı. Kazada 4 yaya ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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