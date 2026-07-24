Cumhuriyet Gazetesi Logo
Üsküdar’da balkon çöktü: Bina tahliye edildi

Üsküdar’da balkon çöktü: Bina tahliye edildi

24.07.2026 07:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Üsküdar’da balkon çöktü: Bina tahliye edildi

Üsküdar’da 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. Bina sakini Yusuf Can Şişman, "Sabaha kadar burada böyle oturacağız. Eşim hamile, ben sokaktayım. 'Sana otel tarzı bir yer bulacağız' dediler fakat kapıyı mühürleyip gittiler" iddiasında bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta saat 01.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton parçaları sokağa savrulurken, gürültüyü duyan bina sakinleri panikle dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Sokakta bariyerlerle güvenlik önlemi alınırken, zabıta ekipleri tarafından tahliye edilen bina mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"EŞİM HAMİLE, SOKAKTA KALDIK"

Bina sakinlerinden Yusuf Can Şişman, belediye yetkililerinin kendilerine kalacak yer temin edeceklerini söylediğini ancak bunun yerine getirilmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Biz evde oturuyorduk bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk. Polisi, itfaiyeyi aradık. Zabıta, polis ve itfaiye ekipleri gelip eve baktı. Bizi dışarı çıkardılar, 'Bu evi kapatacağız, size yer bulacağız' diyerek bizi dışarı çıkardılar. Sonra kapıyı kilitlediler, herkes Allah'a emanet oldu. Benim eşim hamile, yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Biz şu an sokaktayız. Biz öylece kaldık. Bir günlüğüne bile olsa bize 'Yer bulacağız' dediler. Burası ekip doluydu, şu an sokakta kimse yok. Koskoca zabıta müdürü buradaydı, 'Can güvenliğiniz için' dedi, biz de ona güvendik. Çıktık, kapıyı mühürlediler, sonra aldılar kendilerini gittiler. Biz de böyle sokakta kaldık. Sabaha kadar burada böyle oturacağız. Benim eşim hamile ben sokaktayım. Bariyerleri dizdiler, hiçbir şekilde eve giremiyorum. 'Sana otel tarzı bir yer bulacağız' dediler fakat kapıyı mühürleyip gittiler."

İlgili Konular: #Balkon #çökme #Üsküdar #Tahliye

İlgili Haberler

Kadıköy'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 işçi kurtarıldı
Kadıköy'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 işçi kurtarıldı İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada meydana gelen kısmi çökmede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Küçükçekmece'de bitişikteki binanın merdiveni çöktü: Dairelerde mahsur kaldılar
Küçükçekmece'de bitişikteki binanın merdiveni çöktü: Dairelerde mahsur kaldılar Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. Dairelerinde mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Öte yandan, inşaat çalışanları gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışarak saldırdı.
İstanbul'da metruk binada kiriş çöktü: Söküm yapan işçi altında kaldı
İstanbul'da metruk binada kiriş çöktü: Söküm yapan işçi altında kaldı Avcılar'da metruk bir binada işçiler çalıştığı sırada kiriş çöktü. Söküm yapan işçilerden biri çöken kirişin altında kaldı. Binadan çıkarılan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.