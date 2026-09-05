Üsküdar’da kritik seçime saatler kala belediye önünde güvenlik ablukası

Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği seçiminin yenileneceği 5 Eylül öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla belediyenin bulunduğu güzergâhlarda trafik tedbiri uygulanacağını açıkladı.

ÇAVUŞDERE CADDESİ KAPATILACAK

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, belediye ana hizmet binasının önünden geçen Çavuşdere Caddesi’nin Evliya Hoca Sokak ile Hatmi ve Hayrettin Çavuş sokakları arasında kalan bölümü saat 07.00’den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Yol, belediye meclisindeki seçim süreci ve oylama tamamlanana kadar kapalı tutulacak.

Sürücüler için alternatif güzergâh olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokakların kullanılması planlanıyor.

SEÇİM ÖNCESİ GERİLİM TIRMANDI

Üsküdar’da başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi kararı, belediye meclisindeki dengelerin değiştiği bir süreçte geldi.

CHP’li meclis üyelerine yönelik gözaltı ve soruşturmaların yanı sıra seçimden iki gün önce dört CHP’li meclis üyesinin partilerinden istifa ederek AKP’ye katılması, yarınki oylamanın sonucunu kritik hale getirdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta başkanvekili seçimi için toplanmıştı.

İlk turda 26 oy alan CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, dördüncü turda 22 oyla seçimi kazanırken AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı.

İTİRAZLARIN ARDINDAN SEÇİM YENİLENİYOR

AKP’nin seçim sonucuna yönelik usulsüzlük itirazının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Bölge İdare Mahkemesi’nin CHP’nin itirazını reddetmesiyle seçimin 5 Eylül’de yenilenmesi kesinleşmişti.

Yenileme kararının ardından CHP’li belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlar düzenlenmiş; Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki gözaltına alınmış, Nihat Doğan ile Divan Başkanı Ali Aral ise ifadeye çağrılmıştı.

Seçime iki gün kala Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yarın yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesinde belediye çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı.