Üsküdar sahilinde başına saçma isabet eden savcının yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:08

Gebze Adliyesi'nde görevli savcı Halis Cengiz, sahilde balık tutmak için Üsküdar Kandilli'ye geldi. Elindeki olta ile balık tutan Savcı Cengiz bir anda başında bir acı hissetti.

Olay yerine çağrılan ambulansla Savcı Halis Cengiz hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede pompalı tüfekten saçılan saçmanın savcının başına isabet ettiği anlaşıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Hastaneye kaldırılan Cengiz'in başına isabet eden saçma, burada yapılan müdahale sonucunda çıkarıldı. Daha sonra taburcu edilen savcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.