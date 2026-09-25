Üsküdar seçimleri öncesi tutuklanmıştı… CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki tahliye edildi

AKP'li Dündar Ziya Gültekin'in kazandığı Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine günler kala tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki tahliye edildi.

Avukat Onur Cingil, Ekrem Baki'nin tahliye edildiğini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Değerli meslektaşım, Üsküdar ve İBB Meclis Üyemiz Ekrem Baki'nin tahliye olması bugünün en güzel haberi.

AKP Yargısının istediği zaman içeri aldığı, belediyeyi ele geçirince de bıraktığı bir aritmatiğe dönüşen bu düzen değişmeli.

Selam olsun dik durana, Hoş geldin özgürlüğe…"