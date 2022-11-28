Üsküdar'da tehlikeli yolculuk! Tek teker üzerinde kasksız gitti

Üsküdar'da, kasksız bir şekilde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:41
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Üsküdar'daki olay, dün öğle saatlerinde, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi.

Bir motosikletlinin akan trafikte kasksız bir şekilde tek teker üzerinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Hem kendi canını hem trafiği tehlikeye sokarak caddede ilerleyen motosikletli daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu. 


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