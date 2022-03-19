Üsküdarlı kadınlar, bir çifte 'fazla yaklaşmayın' uyarısı yapan kafeyi protesto etti

19 Mart 2022 Cumartesi, 16:48

Seyfullah Köse isimli yurttaş, sosyal medyada 14 Mart’ta yaptığı paylaşımda, Üsküdar’daki Çimen Kafe’de kız arkadaşıyla el ele oturduğu için bir görevli tarafından “Mesafenizi koruyun, bu kadar yakın duramazsınız” denilerek uyarıldığını belirtmiş ve olay anına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

“KINIYORUZ, AYIPLIYORUZ. EL ELE TUTUŞMAK SEVGİ GÖSTERİSİDİR”

Üsküdarlı kadınlar, durumu protesto etmek için önceki gün Çimen Kafe’nin önünde toplandı. Protestocu kadınlar, işletme müdürü ile görüşmek istedi. İşletme müdürünün dışarıda kadınlarla görüşmeyi reddetmesi üzerine, kadınlar adına Feriha Eryılmaz, kafeye girerek yetkililerle görüştü.

Eryılmaz, yetkililere şunları söyledi:

“Bizi dinlemekten niye imtina ediyorsunuz? 30 tane kadın, sizinle konuşmak üzere sizi davet ediyoruz ama dinlemeye gelmiyorsunuz. Bizim gençlerimizin ve insanların yaşam tarzlarına müdahale etmenizi kınıyoruz, ayıplıyoruz. El ele tutuşma, elini omzuna atma, bunlar sevgi gösterisidir. Bu yanlışlığa devam ederse işletmeniz, biz sizden alışveriş etmeyeceğiz. Biz, bu durumdan rahatsızız ve gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz.”

“KADINLARI DİNLEMELERİNİ RİCA ETTİK FAKAT İŞLETME MÜDÜRÜ DIŞARI ÇIKMADI”

Eryılmaz, görüşmenin ardından kafeyi protesto eden kadınlara, işletmenin sahibinin izin vermemesi nedeniyle işletme müdürünün dışarı çıkarak kadınlarla görüşmeyi kabul etmediğini söyledi. Eryılmaz, kadınlar adına şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Üsküdarlı kadınlar olarak, Çimen Pastanesi’ne, geçen hafta gençlerimize yaptığı tutumu kınadığımızı bildirmek üzere geldik. İçeride işletme müdürü Nevzat Bey’le ve kim olduğunu bilmediğim başka bir beyle görüştük. Biz kadınları dinlemesini rica ettik fakat kendisi dışarıya çıkmayı kabul etmedi. Bizler, gençlerimizin basit sevgi gösterilerinden saçma sapan manalar çıkarılmasına, onların yaşam tarzlarına müdahale edilmesine karşıyız. Kınıyoruz ve Çimen’e bir daha alışverişe kesinlikle gelmiyoruz. Burada şu an en az 30-40 kadın var. Ayağına gelmiş kadınları dinlemeyi reddeden bir zihniyete bizim daha başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.”

Açıklamanın ardından kadınlar kafeyi alkışla protesto etti.