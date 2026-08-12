Usta öğretici ‘eşit işe eşit hak’ istiyor

Türkiye’de görevli binlerce usta öğretici, eğitim sisteminin içinde kendini yok sayılmış hissediyor. Okullarda, Halk Eğitim Merkezlerinde, kurslarda ve atölyelerde görev yapan eğitim emekçileri; hak kayıpları yaşadıklarını belirterek güvenceli bir statüye kavuşmayı bekliyor.

Özlük haklarının verilmesini, kurslarındaki kota sınırlamasının kaldırılmasını ve SGK iş kodunun düzenlenmesini talep eden usta öğreticiler; her sabah sınıfa büyük bir aşkla girip, ay sonu geldiğinde hak ettikleri değeri görememenin canlarını yaktığını ifade ediyor.

Usta öğreticinin emeğini gözetmemenin, halkın sanatını ve üretimini de gözetmemek olduğuna dikkat çeken emekçiler ‘kadro ve eşit işe eşit hak’ istiyor.