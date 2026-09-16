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Usta oyuncudan acı haber… Münir Canar hayatını kaybetti!

Usta oyuncudan acı haber… Münir Canar hayatını kaybetti!

16.09.2026 23:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Usta oyuncudan acı haber… Münir Canar hayatını kaybetti!

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti.
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Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar hayata gözlerini yumdu. Acı haber Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu.

Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, “Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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