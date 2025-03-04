Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda... Son yolculuğuna uğurlanıyor

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:14

Güncelleme: 04.03.2025 - 11:20

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle yaklaşık iki aydır hastanede tedavi görüyordu.

Akbayram için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenleniyor.

Törenin ardından Akbayram'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Usta sanatçı, 29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan Akbayram, çocukluğunu hastalığın pençesinde geçirdi. Ancak müziğe olan tutkusu da o yıllarda başladı.

Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu.

Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı.

Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.

Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

"Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı eserleri hafızalara kazınan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran usta sanatçı, geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.