Utku Caner Çaykara tahliye edildi: 'Ardımızda bıraktıklarımız da özgürlüğüne kavuşsun'

Utku Caner Çaykara özgürlüğüne kavuştu: Ardımızda bıraktıklarımızın da tahliye olmalarını, özgürlüğüne, ailelerine kavuşmalarını diliyorum

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk incelemesi sonrasında tahliyesine karar verdiği Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuştu. Coşkulu bir grup tarafından karşılanan Çaykara, "(Tahliye kararını) Biz de televizyonlardan öğrendik. Ailemize kavuşacağımız için, eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, Avcılar'a kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Başkan yardımcılarımız, bürokratlarımız, meclis üyelerimiz. Ben hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne, ailelerine kavuşmasını diliyorum. Çünkü en çok hasreti ailelerimizden çekiyoruz. Allah kimseyi ailelerinden ayırmasın" dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davada tutuklu olarak yargılanan 7 isimden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye, tutuklu yargılanan diğer isimler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile avukat Celal Tekin’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tahliyelerine karar verilen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, 21.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuştu. Yakınlarının yanı sıra, kalabalık, coşkulu partililer tarafından karşılanan ve güçlükle ilerleyen Çaykara tahliye kararını televizyondan öğrendiklerini belirtti.

"AVCILAR'A KAVUŞACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Çaykara şunları söyledi:

"14 ay oldu. 430 günü geçti. Ailemizden, sevdiklerimizden, Avcılar'dan uzaktayız. Bugün tabii yargılamamız devam ediyor. Bugün bir tutukluluk incelememiz vardı dosya üzerinden. Teşekkür ediyoruz. Bir tahliye kararı çıktı. Biz de televizyonlardan öğrendik. Mutluyuz tabii. Öncelikle bunu heyecan içerisindeyiz. Ailemize kavuşacağımız için, eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, Avcılar'a kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Başkan yardımcılarımız, bürokratlarımız, meclis üyelerimiz. Ben hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum. Çünkü en çok hasreti ailelerimizden çekiyoruz. Allah kimseyi ailelerinden ayırmasın...

Yargılamamız devam ediyor şu an için. Ben yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Buraya gelen, bizleri yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bir evimize gideceğiz. Ailemizle kavuşacağız. Sonrasında artık zaten bilgilendirme yaparız. Teşekkür ediyoruz herkese..."

Çaykara'nın babası İsmail Çaykara da "Sadece benim oğlum degil herkesin oğlu... Kalabalık burada, oğlumun da dediği gibi yarısı içeride, inşallah onları da aldğımız zaman çok daha mutlu olacağız" diye konuştu