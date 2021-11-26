Utku Gümrükçü: Belediye başkanlığı 7 yıl ve tek dönem olmalı

26 Kasım 2021 Cuma, 07:00

Belediye hizmetlerinin yanısıra kadın, çocuk, işçi ve yardıma muhtaç ailelerin de yanında olduklarını söyleyen Gümrükçü, ikinci dönem için de göreve hazır olduğunu açıkladı. Başkan Gümrükçü, “Belediye başkanlığı iki dönem olmalı diye genel bir kabul var. Zaten iki yıl belediye ve personeli tanımakla geçiyor. Geri kalan üç yılı ise proje başlangıcı ve yeniden adaylık süreci için geçiyor. Bir dönem daha devam etmek isterim” diyerek bir sonraki seçimler için yeşil ışık yaktı.

Başkanlık koltuğunda 2.5 yıl doldu. Projeler ne aşamada? 2022 sizin için nasıl bir yıl olacak?

Seçimlerde verdiğimiz projelerin çoğunu yaptık ve geri kalanları yapacağız. İlk olarak belediyenin kurumsal ve mali kapasitesini geliştirmek için çalıştık. 2.5 yıl böyle geçti. Şu ana kadar 10 civarı proje oldu. Ama pandemi bazı projelerin gecikmesine sebep oldu. 2022 yılından sonra belediyemizin yaptığı hizmetler daha gözle görünür olacak. Dört pazaryeri kurduk. Uzay müzesi, cemevi yaptık. 45 park projemiz vardı ama şimdi 80 ile 100 arasında parkı tamamlamış olacağız. Kadınlar, engelliler, yaşlılar, işsizlere yönelik çalışma yapıyoruz. İlk defa bölgede engelli haritası çıkardık. 3 bin 200 haneyi ziyaret ettik, yaşlarını, engel durumlarını ve ihtiyaçlarını çıkardık. İlk kez oy kullanacak beş bin şeçmenle görüşerek yerel yönetimlerden beklentilerini, taleplerini sorduk. Sorunların daha hızlı çözülebilmesi için genç, kadın ve sosyal yardımlar için yeni müdürlükler açtık. Doğum, düğün ve cenazede her zaman vatandaşın yanında oluyoruz. İhtiyacı olan ailelere 10 bin yardım kolisi dağıttık. Sosyal yardım bütçemizi iki yıl içerisinde sıfırdan 13 milyon TL’ye çıkardık. İmar arşivini dijital hale getiriyorsunuz.

Yurttaş bundan nasıl yararlanacak?

30 bin yapının mimari yapısı ve projesinin son halini tespit etmek için çalışma yaptık. İmar arşivini dijital hale getiriyoruz. Kaçak binaları tespit etmiş olacağız. Ayrıca imar affından yararlanan binalarda tekrar değişiklik olup olmadığını belirledik. Bu çalışmalar sonrası kentsel dönüşüm envanteri çıkacak. Olası bir depremde hangi bölgeler ve binalar riskli olup olmadığını gözlemiş olacak. Yapılacak analizler sonrası binası riskli görülen kişilere karot testi yaptırması ve önlem alması için yönlendirme yapacağız.

Yurttaşın şikâyetleri yüzde 93’ü çözüme kavuştu. Rakam yüksek nasıl bir yol izlediniz?

Göreve gelirken Çiğlili hemşerilerimize “bahane değil çözüm üreteceğimizin” sözünü verdik. Vatandaşın hizmet memnuniyet oranını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, CRM sistemini hayata geçirdik. Bu sistemle, talep, istek ve şikâyetler dijital ortamdan alındı. 2021 yılı ocak ayından itibaren 13 farklı kanaldan belediyeye ulaştırılan toplam 31 bin 946 talep, istek ve şikâyetin 29 bin 996’sı sonuçlandırıldı ve yüzde 93.90 çözüm oranına ulaşıldı. 2020 yılında 12 gün olan başvuru tamamlanma süresini 8 güne çektik. Bu sistemle sorunu bulup hızlı bir sistemle çözüme ulaştırıyoruz.

İkinci dönem için tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz?

Belediye başkanlığı iki dönem olmalı diye genel bir düşünce var. Zaten iki yıl belediye ve personeli tanımakla geçiyor. Geri kalan üç yılı ise proje başlangıcı ve yeniden adaylık süreci için geçiyor. Çiğli’de zaten iki dönem üst üste görev yapan başkan yok. Onun için bir dönem daha devam etmek isterim. Aslında ben belediye başkanlığının yedi yıl ve tek dönemle sınırlandırılması görüşündeyim. İlk iki yıl belediyeyi tanır ve diğer beş yıl ise projelerini hayata geçirir. Yedi yılın sonunda yetiştirdiği bir arkadaşına görevi devreder.

Sizi makam koltuğunda değil, daha çok halkla iç içe ve sokakta görüyoruz.

Çiğli işçi kenti. Her sabah erkenden ilk olarak işçilerimizin çalışma alanlarına gidiyorum. Onlara ve vatandaşa “günaydın” demeden belediyeye gitmiyorum. Vatandaş sorunu bire bir anlatıyor. İşçi kardeşimi görüyorum. O başkanın kendisi ile birlikte sokakta olmasını görünce işine daha iyi sarılıyor. Muhtarları ziyaret ediyor onlara ile toplantı yapıyorum. Başkanın sokakta olması sorunları yerinde tespit yapması çözüm sürecini hızlandırır. Belediye başkanı koltukta değil, sokakta olmalı. Yurttaştan işçiden kopmamalı. İlçe koltuktan yönetilmiyor. Halka dokunmak ve sahada olmak gerekir.

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçildiniz. Bu unvan Çiğli’ye ne kazandıracak?

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Komisyonu’nun, gelecek nesiller için sağlıklı bir gezegeni garanti altına almak ve daha adil, sağlıklı ve refah içinde bir topluma geçişi sağlamak amacıyla 2019 yılı Aralık ayında imzalanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurulan Avrupa İklim Paktı’nın Türkiye Büyükelçisi görevine getirilen ilk belediye başkanı oldum. Benim ve ilçem için gurur verici. Küresel ısınma ve iklim değişikliği için çalışmak ve çözümler geliştirmek için çaba göstereceğiz. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik ve kampanyalar düzenleyeceğiz. Çiğli Belediyesi olarak yerel anlamda sürdürdüğümüz çalışmalarımızı ülke geneline yayarak Türkiye’nin tüm dünyada verilen bu mücadeleye daha fazla katkı sağlaması için öncü olacağız. Sorumluluğumuz büyük.